Депутат Рады Кучеренко сомневается в гарантиях безопасности от Лондона

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Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко с иронией отреагировал на подписание Великобританией и Украиной соглашения о гарантиях безопасности для украинской стороны.
В пятницу премьер Британии Риши Сунак приехал с визитом в Киев, чтобы подписать «историческое» соглашение, касающееся безопасности сроком на десять лет.
Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях. При этом не уточняется, какую роль в конфликте выполняет Великобритания.
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Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях. При этом не уточняется, какую роль в конфликте выполняет Великобритания.
«Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: «Полную гарантию может дать только страховой полис!2». О. Бендер. Ищите дальше какие-то «гарантии», искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению», - так отреагировал депутат Алексей Кучеренко в своём Facebook*.Читайте также:
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Мария Фирсова