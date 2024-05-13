Супруга актера Жарикова назвала последствия инсульта причиной его смерти

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Актер и каскадер Владимир Жариков скончался из-за последствий инсульта, который он перенес ранее, заявила его супруга Таифа в интервью ИА «Регнум».
«Два месяца назад у него был инсульт. Мы видели, как каждый день он ослабевал в больнице. Инсульт просто разрушил его», — рассказала жена актера.По словам Таифы, в больнице Жариков начал писать книгу о своей жизни, но не успел ее закончить.
Жариков скончался 10 мая. Он был почетным кинематографистом России, кандидатом философских наук, актером, каскадером, поэтом и прозаиком. Его творческий путь включает более 80 ролей в кино. Среди них такие фильмы, как «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века».
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