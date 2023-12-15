В Орле у 20-летнего футболиста случился инсульт во время игры

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Спортсмена с поля госпитализировали в реанимацию.
SHOT пишет, что инцидент случился во время матча любительских команд. Студенту аграрного университета, защитнику ФК «Олимп Кромы» Даниле стало плохо спустя 5 минут после начала матча.
Другие футболисты увидели, что с игроком что-то не так, и заменили его. Потом вызвали скорую. Пока медики спешили на помощь, парни сами оказывали помощь пострадавшему и делали компресс.
Сейчас студент в стабильном состоянии в больнице. Ранее он не жаловался на проблемы со здоровьем.
Ранее сообщалось, что британский мальчик, местонахождение которого оставалось неизвестным в течение 6 лет, нашёлся в среду утром в регионе на юго-западе Франции. CNN сообщает, что Алекса Бэтти не видели с 11 лет. В 2017 году его увезла на отдых в Испанию мать, «у которой не было законной опеки».
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Другие футболисты увидели, что с игроком что-то не так, и заменили его. Потом вызвали скорую. Пока медики спешили на помощь, парни сами оказывали помощь пострадавшему и делали компресс.
Ранее сообщалось, что британский мальчик, местонахождение которого оставалось неизвестным в течение 6 лет, нашёлся в среду утром в регионе на юго-западе Франции. CNN сообщает, что Алекса Бэтти не видели с 11 лет. В 2017 году его увезла на отдых в Испанию мать, «у которой не было законной опеки».
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Мария Фирсова