Супруга футболиста Смолова отказалась комментировать его уголовное дело
Жена бывшего футболиста «Краснодара» Фёдора Смолова Карина Истомина отказалась комментировать «Известиям» уголовное дело, которое возбудили после драки спортсмена в Москве.
По ее словам, уголовное дело на супруга возбудили, «потому что так получилось». На другие вопросы издания Истомина отвечать отказалась.
Ранее сообщалось, что Смолов стал фигурантом уголовного дела из-за драки, которая произошла в «Кофемании» в центре столицы 28 мая.
По данным источника RT, футболист ввязался в драку с двумя мужчинами, которые громко обсуждали его и оскорбляли. У одного из них диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы. Известно, что Смолов заплатил пострадавшему один млн рублей.
