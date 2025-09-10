Силкин прокомментировал возбуждение уголовного дела против Смолова

10 сентября 2025, 13:06

Экс-главный тренер «Динамо» Силкин: Смолов наступил на грабли Кокорина и Мамаева

Федор Смолов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал сообщение об открытии уголовного дела в отношении экс‑нападающего «бело‑голубых» Фёдора Смолова, с которым они раньше работали в московском клубе.





RT сообщил, что Смолов стал фигурантом дела из‑за драки, произошедшей в мае в «Кофемании». По словам Силкина, людям следует становиться мудрее и не наступать на те же самые «грабли» — по его мнению, Смолов повторил ошибки Кокорина и Мамаева.





«Смолов наступил на грабли Кокорина и Мамаева. Зачем он это сделал под конец карьеры? Я не понимаю», — сказал собеседник Metaratings.ru.