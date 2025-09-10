Силкин прокомментировал возбуждение уголовного дела против Смолова
Экс-главный тренер «Динамо» Силкин: Смолов наступил на грабли Кокорина и Мамаева
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал сообщение об открытии уголовного дела в отношении экс‑нападающего «бело‑голубых» Фёдора Смолова, с которым они раньше работали в московском клубе.
RT сообщил, что Смолов стал фигурантом дела из‑за драки, произошедшей в мае в «Кофемании». По словам Силкина, людям следует становиться мудрее и не наступать на те же самые «грабли» — по его мнению, Смолов повторил ошибки Кокорина и Мамаева.
«Смолов наступил на грабли Кокорина и Мамаева. Зачем он это сделал под конец карьеры? Я не понимаю», — сказал собеседник Metaratings.ru.
Силкин работал в системе «Динамо» с 1997 по 2016 год и возглавлял основной состав с апреля 2011 по август 2012 года. Смолов находился в структуре клуба с 2007 по 2015 год, а затем снова с 2022 по 2024 год.