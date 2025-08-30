Неизвестный в косынке проник в психоневрологическую клинику жены Смолова
Карина Смолова (Истомина), жена российского футболиста Фёдора Смолова, рассказала в своем блоге, что ночью неизвестный проник в ее психоневрологическую клинику.
По словам Карины, мужчина появился в помещении без обуви, в одном полотенце, обмотанном вокруг пояса, с косынкой на голове и акварельной кистью в руках. Он провел там около трех часов, сообщила она.
Смолова отметила, что неизвестный разбрасывал документы и изображал привидение. Затем он уснул, после чего проснулся, завернулся в шторы заведения и покинул здание.
Истомина подчеркнула, что этот инцидент не повлияет на открытие клиники. Сотрудники медцентра уже обратились в полицию и усилили меры безопасности.
*Запрещен в РФ
