Неизвестный в косынке проник в психоневрологическую клинику жены Смолова

Карина Смолова (Истомина) (Фото: Инстаграм* @diamond_april)

Карина Смолова (Истомина), жена российского футболиста Фёдора Смолова, рассказала в своем блоге, что ночью неизвестный проник в ее психоневрологическую клинику.



По словам Карины, мужчина появился в помещении без обуви, в одном полотенце, обмотанном вокруг пояса, с косынкой на голове и акварельной кистью в руках. Он провел там около трех часов, сообщила она.

Смолова отметила, что неизвестный разбрасывал документы и изображал привидение. Затем он уснул, после чего проснулся, завернулся в шторы заведения и покинул здание.

Истомина подчеркнула, что этот инцидент не повлияет на открытие клиники. Сотрудники медцентра уже обратились в полицию и усилили меры безопасности.

