Футболист Смолов рискует оказаться за решёткой после драки в «Кофемании»

10 сентября 2025, 11:02

Против футболиста Смолова завели уголовное дело за драку в «Кофемании»

Фото: iStock/Backiris

Бывший форвард футбольного клуба «Краснодар» Фёдор Смолов стал фигурантом уголовного дела после драки в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.