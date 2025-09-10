Футболист Смолов рискует оказаться за решёткой после драки в «Кофемании»
Бывший форвард футбольного клуба «Краснодар» Фёдор Смолов стал фигурантом уголовного дела после драки в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В мае этого года спортсмен подрался с посетителем «Кофемании» на Большой Никитской улице в Москве.
У пострадавшего в потасовке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы. В Сети распространилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана.
Позднее стало известно, что на футболиста оказывали давление с целью вымогательства денег за то, чтобы видеозапись инцидента не попала в интернет.
Теперь Смолову грозит три года лишения свободы по уголовному делу об умышленном причинении вреда здоровью.
В настоящий момент следственные действия продолжаются, подробности уголовного дела пока не разглашаются.
