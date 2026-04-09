Супруги из России потребовали многомиллионную сумму после неудачной вазэктомии
Супруги из Казани подали иск к частной клинике на 15 млн рублей после того, как у них родился сын после проведенной вазэктомии. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Россияне пояснили, что после десяти лет совместной жизни они решили больше не заводить детей, поскольку у них уже было двое общих, и выбрали вазэктомию как способ контрацепции.
В клинике мужчине сделали операцию и выдали результаты анализов, в которых говорилось, что активность и количество сперматозоидов крайне низки, а вероятность зачатия практически равна нулю. Однако спустя время жена Романа начала испытывать симптомы беременности, и гинеколог подтвердил зачатие.
Когда пара обратилась в клинику за разъяснениями, на консилиуме главврач, начальник медчасти и сам хирург назвали случившееся чудом и отказались возвращать деньги за процедуру.
Теперь семья требует не только компенсацию за неудачную операцию, но и крупную сумму на содержание ребенка до его совершеннолетия.
