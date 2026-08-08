Супруги раскрыли секрет крепкого брака в 60-летнюю годовщину свадьбы

08 августа 2026, 13:02

The Inverness Courier: Британцы сохранили 60-летний брак благодаря терпению

Фото: istockphoto/Marina Moskalyuk

В британском графстве Инвернесс супруги Джеймс и Флоренс Кэмерон, которым обоим по 78 лет, отпраздновали бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни. Об этом сообщает The Inverness Courier.





История знакомства супругов началась благодаря общим друзьям. Сегодня у Кэмеронов четверо детей, девять внуков и трое правнуков, которые проживают в разных регионах Великобритании, а также в Австралии и Канаде. В день юбилея пара посетила праздничный обед, а затем устроила семейное торжество в кругу близких.





«День прошел замечательно», — поделилась впечатлениями Флоренс.