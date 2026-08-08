Супруги раскрыли секрет крепкого брака в 60-летнюю годовщину свадьбы
The Inverness Courier: Британцы сохранили 60-летний брак благодаря терпению
В британском графстве Инвернесс супруги Джеймс и Флоренс Кэмерон, которым обоим по 78 лет, отпраздновали бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни. Об этом сообщает The Inverness Courier.
История знакомства супругов началась благодаря общим друзьям. Сегодня у Кэмеронов четверо детей, девять внуков и трое правнуков, которые проживают в разных регионах Великобритании, а также в Австралии и Канаде. В день юбилея пара посетила праздничный обед, а затем устроила семейное торжество в кругу близких.
«День прошел замечательно», — поделилась впечатлениями Флоренс.Главным секретом долголетия их брака она назвала терпение, уточнив, что в большей степени — со стороны мужа. Джеймс с улыбкой согласился и пошутил, что не отказался бы от медали за свои заслуги.