«Я стройна от природы»: Алсу раскрыла секрет своей стройной фигуры
Певица Алсу призналась, что не сидит на диетах
Алсу рассказала, как ей удаётся на протяжении многих лет сохранять стройную фигуру. В беседе с «Лотус медиа» певица призналась, что не придерживается строгих диет и считает свою комплекцию во многом заслугой генетики.
По словам артистки, её вес практически не менялся на протяжении всей жизни. Иногда во время отдыха она может позволить себе небольшие послабления, однако в целом старается вести активный образ жизни и придерживаться принципов правильного питания.
«Я всю жизнь, в общем-то, в одном весе. Я стройна от природы. Но бывает отдых, туда-сюда... В целом я стараюсь просто максимально двигаться. Стараюсь питаться правильно», — поделилась Алсу.Исполнительница также затронула тему воспитания дочерей и отношения к внешности. Она призналась, что никогда не делает детям замечаний по поводу веса и не призывает их ограничивать себя в еде ради стройности.
По мнению певицы, подобные комментарии могут серьёзно травмировать подростков и даже привести к развитию расстройств пищевого поведения.
«Кому-то комфортно так, кому-то — так. Поэтому я всегда говорю: "Вы красивые в любом виде для меня, вы выбираете сами, как вы хотите выглядеть"», — отметила артистка.Алсу подчеркнула, что считает гораздо более важным не соответствие чужим стандартам красоты, а внутренний комфорт, здоровье и уверенность в себе. Именно поэтому она старается поддерживать дочерей и не навязывать им собственные представления об идеальной внешности.