«Я стройна от природы»: Алсу раскрыла секрет своей стройной фигуры

01 августа 2026, 23:01

Певица Алсу призналась, что не сидит на диетах

Алсу (Фото: Instagram* / @alsou_a)

Алсу рассказала, как ей удаётся на протяжении многих лет сохранять стройную фигуру. В беседе с «Лотус медиа» певица призналась, что не придерживается строгих диет и считает свою комплекцию во многом заслугой генетики.





По словам артистки, её вес практически не менялся на протяжении всей жизни. Иногда во время отдыха она может позволить себе небольшие послабления, однако в целом старается вести активный образ жизни и придерживаться принципов правильного питания.





«Я всю жизнь, в общем-то, в одном весе. Я стройна от природы. Но бывает отдых, туда-сюда... В целом я стараюсь просто максимально двигаться. Стараюсь питаться правильно», — поделилась Алсу.

«Кому-то комфортно так, кому-то — так. Поэтому я всегда говорю: "Вы красивые в любом виде для меня, вы выбираете сами, как вы хотите выглядеть"», — отметила артистка.