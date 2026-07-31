«Исключены манипуляции»: Звезда «СашиТани» раскрыла секрет своего брака
Актриса Алина Ланина рассказала о распределении ролей и принципах в своей семье
Актриса Алина Ланина, известная по сериалам «Отчий берег», «Формула преступления» и «СашаТаня», рассказала о принципах своих семейных отношений.
В беседе с «Леди Mail» Алина отметила, что женщине стоит выходить замуж только при условии, что с мужчиной ей легче, чем одной.
Актриса сообщила, что её супруг старше, мудрее и образованнее, а она умеет управлять эмоциями — это помогает им договариваться и уступать. Звезда рассказала, что в сложные моменты они могут побыть раздельно, что исключает бытовую вынужденность.
«У нас исключены эти манипуляции друг другом. Мы вместе только потому, что нам хорошо вместе, и никто не совершает насилия над собой. Мы команда, друзья, поддержка. У него золотые руки, он делает по дому все. И какой же он замечательный папа!» — подчеркнула артистка.Ланина заключила, что окружающие называют их отношения редкими по красоте и гармонии, и, как полагает актриса, штамп в паспорте здесь не играет роли.