Звезда сериала «СашаТаня» раскрыла секрет счастливых отношений

31 июля 2026, 11:06

Актриса Алина Ланина заявила, что счастье в паре не определяется браком

Алина Ланина (Фото: Инстаграм*/alilanina)

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина рассказала, почему не выставляет личную жизнь напоказ. Она также раскрыла, в чем видит секрет счастливых отношений с отцом своих детей.





По словам актрисы, которые приводит издание «Леди Mail», она «не прячет» возлюбленного, но излишняя публичность ей не близка. Артистка считает, что девушка должна вступать в отношения только в том случае, если с мужчиной «ей легче и лучше, чем одной». По ее наблюдениям, женщины часто выходят замуж, потому что «так положено», а не по «зову души», и такой путь «изначально опасен».

«Он образован, мудр, старше меня, а я благодаря профессии умею контролировать эмоции и анализировать их, все это помогает экологично проходить конфликты, искать баланс и уступать друг другу», — отметила Ланина.