Звезда сериала «СашаТаня» раскрыла секрет счастливых отношений
Актриса Алина Ланина заявила, что счастье в паре не определяется браком
Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина рассказала, почему не выставляет личную жизнь напоказ. Она также раскрыла, в чем видит секрет счастливых отношений с отцом своих детей.
По словам актрисы, которые приводит издание «Леди Mail», она «не прячет» возлюбленного, но излишняя публичность ей не близка. Артистка считает, что девушка должна вступать в отношения только в том случае, если с мужчиной «ей легче и лучше, чем одной». По ее наблюдениям, женщины часто выходят замуж, потому что «так положено», а не по «зову души», и такой путь «изначально опасен».
«Он образован, мудр, старше меня, а я благодаря профессии умею контролировать эмоции и анализировать их, все это помогает экологично проходить конфликты, искать баланс и уступать друг другу», — отметила Ланина.Она добавила, что в состоянии сама себя обеспечивать, и их дом официально оформлен на нее. Ее возлюбленный также финансово поддерживает семью и имеет свое жилье, что позволяет паре побыть в одиночестве в кризисные моменты. Артистка назвала избранника замечательным отцом и заключила, что счастливые отношения не определяются штампом в паспорте.