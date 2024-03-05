Супруги решились на смелый эксперимент в отношениях и пришли к неожиданным выводам

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53-летняя жительница США по имени Джинни и ее супруг захотели попробовать открытый брак и пришли к неожиданным выводам. Историю пары публикует The Guardian.
До эксперимента женщина занималась интимом только с мужем, которого знала еще со времен колледжа. Начав общаться с другими мужчинами, американка вновь открыла свою сексуальность, начала ходить на уроки танцев, вечеринки и больше знакомиться с людьми. Ее муж долгое время не мог найти себе еще одну партнершу, а встретив подходящую женщину, влюбился в нее.
Такого она не ожидала — с того момента секс на одну ночь перестал приносить удовольствие. Тогда Джинни поставил ультиматум мужу — если он хочет отношения с несколькими партнерами, им необходимо расстаться. После этого пара решила дать шанс закрытом браку.
Супруги прошли курсы семейной и личной терапии, начали путешествовать. При этом женщина замечала, что супруг только частично злится на нее за необходимость расстаться с другой женщиной.
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Такого она не ожидала — с того момента секс на одну ночь перестал приносить удовольствие. Тогда Джинни поставил ультиматум мужу — если он хочет отношения с несколькими партнерами, им необходимо расстаться. После этого пара решила дать шанс закрытом браку.
«Но каждый день мы завтракали вместе и учились слышать друг друга», — поделилась американка.Спустя время пара составила соглашение на двадцати страницах, где указали свои приоритеты как пары, и подробно прописали, что им можно, а что — нет. Через несколько лет закрытых отношений они снова открыли брак.
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Алина Юрчак