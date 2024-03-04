Россиянам рассказали о продуктах, мешающих похудеть

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Сахар, выпечка, макароны, колбасы и консервы мешают человеку похудеть. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог, спортивный тренер Мария Волынкина.
Употребление сахара приводит к резкому повышению уровня сахара в крови и выбросу инсулина. Это позволяет добиться высокой работоспособности, однако она быстро сменяется сонливостью и усталостью, подчеркнула специалист.
Также вредны для организма продукты, содержащие белую муку. Это, например, выпечка и макароны. Вредны при похудении фастфуд, кетчуп и майонез.
На время диеты следует отказаться от жирной, острой и солёной пищи, а, в частности, от полуфабрикатов, колбас, сосисок, консервов и алкоголя, который снижает метаболизм, заключила собеседница NEWS.ru.
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Также вредны для организма продукты, содержащие белую муку. Это, например, выпечка и макароны. Вредны при похудении фастфуд, кетчуп и майонез.
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Анастасия Чинкова