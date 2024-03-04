Продолжающий заниматься сексом в 66 лет мужчина удивился неожиданной перемене

Фото: istock / monkeybusinessimages
Секс-коуч Рич Юзвяк дал ему совет мужчине, который в 66 лет перестал эякулировать после секса. Об этом пишет издание Slate.
В письме мужчина пояснил, что продолжает активно заниматься интимом, а в последнее время испытывает оргазм и эякулирует без спермы. Он уточнил, что недавно проводил плановый осмотр здоровья, показавший, что все в порядке, и принимает лекарства от диабета. Кроме того, мужчина иногда прибегает к препаратам для эрекции.
Мужчина спросил, можно ли вернуть эякуляцию. Юзвяк пояснил, что данное состояние может быть связано с диабетом и называется ретроградной эякуляцией.
Читайте также:
Онищенко заявил о возможном более тяжёлом течении ОРВИ в начале весны
Хирург Умнов назвал шампанское «убийцей с салютом»
Врач раскрыла неожиданную причину, провоцирующую болезни сердца
«Это был Ниагарский водопад, а теперь Рио-Гранде, то есть почти ничего. А мне нравилась мокрая сексуальная жизнь», — поделился он.
«Процессы, которые необходимы, чтобы исторгнуть эякулят, не запускаются из-за неврологических изменений, вызванных диабетом, и сперма оказывается в мочевом пузыре», — рассказал андролог Чарльз Велливер, с которым консультировался Юзвяк.Андролог отметил, что к исчезновению эякуляции тоже приводят некоторые лекарства от заболеваний простаты. Он посоветовал автору письма проконсультироваться с врачом, который подберет ему препарат, купирующий ретроградную эякуляцию.
Читайте также:
Онищенко заявил о возможном более тяжёлом течении ОРВИ в начале весны
Врач раскрыла неожиданную причину, провоцирующую болезни сердца
Алина Юрчак