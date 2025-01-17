Супругу Ходорковского* и их детей решили выписать из квартиры в Москве через суд

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Жену бизнесмена Михаила Ходорковского* и их троих детей решили выписать из московской квартиры через суд. Информация об этом появилась в Teлеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
Гражданка Левина подала иск к семье Ходорковского*. В заявлении говорится, что она является владельцем жилого помещения, в которой прописаны Инна, Анастасия, Илья и Глеб Ходорковские.
Левина полагает, что если представители семейства не проживают в квартире, не хранят там личные вещей и не оплачивают ЖКУ, то они утратили право пользования объектом.
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«В Бутырский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Левиной И.О. к Ходорковской И.В., Ходорковской А.М., Ходорковскому И.М., Ходорковскому Г.М. о признании утратившими право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета», — отмечалось в сообщении канала.
Левина полагает, что если представители семейства не проживают в квартире, не хранят там личные вещей и не оплачивают ЖКУ, то они утратили право пользования объектом.
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*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Ольга Енгалычева