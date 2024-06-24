Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против Лебедева и Ходорковского*

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Мещанский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал почти 1 миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего президента банка «МЕНАТЕП» Платона Лебедева. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации следствия, чтобы скрыть свои преступные деяния и незаконный вывод средств Ходорковский* и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited и создали холдинг, в состав которого вошли различные компании. Прибыль от продажи нефти и нефтепродуктов накапливалась на их банковских счетах, после чего выводилась через юридические лица и использовалась в личных целях.
Примечательно, что до сих пор обвиняемые не возместили указанную сумму ущерба, несмотря на возбужденное в ноябре 2005 года исполнительное производство.
Напомним, Ходорковский* покинул Россию после помилования в 2013 году, в мае 2022 года был внесен в реестр иностранных агентов.
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Примечательно, что до сих пор обвиняемые не возместили указанную сумму ущерба, несмотря на возбужденное в ноябре 2005 года исполнительное производство.
Напомним, Ходорковский* покинул Россию после помилования в 2013 году, в мае 2022 года был внесен в реестр иностранных агентов.
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Екатерина Коршунова