Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против Лебедева и Ходорковского*

Мещанский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал почти 1 миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего президента банка «МЕНАТЕП» Платона Лебедева. Об этом сообщает РИА Новости.