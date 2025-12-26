Супругу крымского депутата заподозрили в езде на BMW с откидными номерами
Жену депутата из Крыма Михаила Смолянова заподозрили в езде автомобиля BMW с откидными номерами. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Свидетели утверждают, что иномарка была оборудована специальной системой, позволяющей убирать номер во время движения. Именно такие устройства чаще всего используют для того, чтобы камеры не фиксировали превышение скорости и другие нарушения. При этом официальных подтверждений личности водителя пока нет.
Семья Смоляновых владеет группой компаний «Автодель», которая активно работает с госконтрактами. В 2025 году фирмы, связанные с семьей, поставили технику муниципальным предприятиям на сумму около 43 миллионов рублей, нередко выступая единственным поставщиком. Супруга депутата ситуацию комментировать отказалась.
Читайте также: