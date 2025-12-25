В Кузбассе сотрудники улучшили подарок владельцу, чтобы получить зарплату

25 декабря 2025, 13:36

Фото: iStock/Atstock Productions

В Кузбассе бывшая депутат горсовета Прокопьевска и владелица «Куриной лавки» Надежда Колосова назвала сотрудников «позорниками» из-за дешевого подарка ей и мужу на Новый год. Работником пришлось доплатить, чтобы получить зарплату.





Как сообщает Telegram-канал Baza, Колосова пригрозила задержкой выплат если они не улучшат подарок, и сравнила сотрудников с коллегами из Прокопьевска, где скинулись по три тысячи рублей. В итоге подчинённые вынуждены были добавить ещё по 1,5 тысячи, чтобы получить зарплату.





«Явка — строго обязательна. Никто не получит зарплату квиточками. Лично с моих рук будете получать квиточки. Это что такое? Позорники!» — процитировали бизнесвумен сотрудники.