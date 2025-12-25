В Кузбассе сотрудники улучшили подарок владельцу, чтобы получить зарплату
В Кузбассе бывшая депутат горсовета Прокопьевска и владелица «Куриной лавки» Надежда Колосова назвала сотрудников «позорниками» из-за дешевого подарка ей и мужу на Новый год. Работником пришлось доплатить, чтобы получить зарплату.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Колосова пригрозила задержкой выплат если они не улучшат подарок, и сравнила сотрудников с коллегами из Прокопьевска, где скинулись по три тысячи рублей. В итоге подчинённые вынуждены были добавить ещё по 1,5 тысячи, чтобы получить зарплату.
«Явка — строго обязательна. Никто не получит зарплату квиточками. Лично с моих рук будете получать квиточки. Это что такое? Позорники!» — процитировали бизнесвумен сотрудники.
Сама Колосова комментариев журналистам давать отказалась, заявив в соцсетях, что её слова вырваны из контекста и что публикации являются клеветой. Отметим, что это не первый скандал с её участием: в начале 2025 года она лишилась мандата депутата после дебоша в самолёте, а годом ранее супруг публиковал в соцсетях её интимные фотографии.