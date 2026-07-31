Супружеская пара врачей приняли роды у пассажирки в поезде Воронеж — Москва
Семейная пара врачей Александры и Дмитрия Казаковых приняла роды в поезде Воронеж — Москва. Об этом сообщает ГТРК «Воронеж».
Супруги ехали в отпуск с детьми, когда их попутчица внезапно почувствовала схватки. Роженицей оказалась 38-летняя женщина из Марокко.
По словам Александры, девушка ушла в туалет и закричала. Семейная пара сразу поспешила на помощь и поняла, что начались роды. Роженицу уложили на кровать, весь процесс длился около десяти минут. Врачам также помогал кардиолог из другого вагона.
Девочка родилась здоровой и сразу закричала. Поезд прибыл в Липецк, где маму с новорожденной передали сотрудникам скорой помощи. Сейчас они находятся в Липецком перинатальном центре. У женщины это вторые роды — ее старшая дочь живет с отцом в Марокко.
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