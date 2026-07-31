В Подмосковье грузовик «DAF» сбил двух пенсионерок на пешеходном переходе
В подмосковном Ногинске грузовой автомобиль «DAF» сбил двух пенсионерок в момент перехода проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло днём 31 июля у дома № 12 по Комсомольской улице. Женщины 1956 и 1957 годов рождения переходили дорогу по нерегулируемому переходу, когда на них совершил наезд водитель грузовика.
Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Однако обе пострадавшие скончались на месте происшествия. Полиция проводит проверку. Сотрудники Госавтоинспекции опрашивают водителя, свидетелей и изучают записи с камер наружного наблюдения. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.
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