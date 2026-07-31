Новосибирцы устроили стрельбу в алтайском селе и получили сроки

31 июля 2026, 18:46

Устроившие стрельбу на Алтае новосибирцы получили до 2,5 года колонии

Фото: istockphoto/simpson33

В Алтайском крае суд вынес приговор трем жителям Новосибирска, которые устроили стрельбу в селе во время массовой драки у местного бара. Инцидент произошел осенью 2024 года, сообщает региональное управление Следственного комитета.