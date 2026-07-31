Новосибирцы устроили стрельбу в алтайском селе и получили сроки
В Алтайском крае суд вынес приговор трем жителям Новосибирска, которые устроили стрельбу в селе во время массовой драки у местного бара. Инцидент произошел осенью 2024 года, сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным следствия, поводом для нападения послужил давний конфликт между жителем Боровихи и группой односельчан. Мужчина решил прибегнуть к помощи знакомого из Новосибирска, который, как установили следователи, собрал около десяти человек. На нескольких автомобилях они прибыли в село, чтобы «разобраться» с обидчиками.
Ночью приезжие спровоцировали ссору в сельском баре, после чего на улице открыли стрельбу по посетителям из травматического оружия. В ходе нападения один из сельчан был избит. В результате пострадали шесть человек, включая несовершеннолетнего.
Правоохранители установили и задержали наиболее активных участников нападения — троих новосибирцев. Им предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил наказание: один из фигурантов проведет в колонии общего режима два года и два месяца, двое его подельников — по два с половиной года лишения свободы. Уголовные дела в отношении организатора и заказчика нападения будут рассмотрены отдельно.
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