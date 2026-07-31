Раскрыты новые детали убийства россиянки в Белграде

31 июля 2026, 18:48

ТАСС: Посольство РФ запросило информацию об убийстве россиянки в Белграде

Фото: iStock/Yingko

Посольство России в Белграде запросило информацию об убийстве 28-летней россиянки Людмилы Турковой. Об этом пишет ТАСС.





В дипмиссии отметили, что направили обращения в МИД и МВД Сербии. Второе ведомство находится в прямом контакте с близкими и родными погибшей. Родственникам в том числе оказывается консульская помощь.

«Ожидаем обратную информацию со стороны компетентных ведомств», — говорится в сообщении.