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Раскрыты новые детали убийства россиянки в Белграде

ТАСС: Посольство РФ запросило информацию об убийстве россиянки в Белграде
Фото: iStock/Yingko

Посольство России в Белграде запросило информацию об убийстве 28-летней россиянки Людмилы Турковой. Об этом пишет ТАСС.



В дипмиссии отметили, что направили обращения в МИД и МВД Сербии. Второе ведомство находится в прямом контакте с близкими и родными погибшей. Родственникам в том числе оказывается консульская помощь.

«Ожидаем обратную информацию со стороны компетентных ведомств», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что тело девушки нашли 30 июля в чемодане в канале в районе Падинска-Скела. Позже местные правоохранители рассказали о поимке подозреваемого в преступлении, которым оказался гражданин Турции. Его задержали в аэропорту при попытке покинуть страну.
Лидия Пономарева

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