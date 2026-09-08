Свадьба на 100+ млн: в Нальчике сыграли одну из самых дорогих свадеб года

08 сентября 2026, 16:00

Стало известно, во сколько обошлась свадьба сына миллиардера Арсена Канокова

Фото: Istock / Виктор Высоцкий

В Нальчике отгремела свадьба Альберта Канокова, сына бывшего главы Кабардино-Балкарии и миллиардера Арсена Канокова. По данным Mash, торжество обошлось более чем в 100 миллионов рублей, а за столами собрались около 620 гостей.