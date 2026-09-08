Свадьба на 100+ млн: в Нальчике сыграли одну из самых дорогих свадеб года
В Нальчике отгремела свадьба Альберта Канокова, сына бывшего главы Кабардино-Балкарии и миллиардера Арсена Канокова. По данным Mash, торжество обошлось более чем в 100 миллионов рублей, а за столами собрались около 620 гостей.
Чтобы разместить всех приглашенных, для жениха Альберта и его избранницы Лилии арендовали резиденцию Ridada площадью около 2000 квадратных метров. Но и этого оказалось недостаточно — площадку пришлось дополнительно расширять шатром.
Подготовка заняла две недели. Аренда площадки стоила около 100 тысяч рублей в день, поэтому только на нее ушло как минимум 1,5 млн рублей. Мебель привезли самостоятельно, а пол для дополнительной зоны организаторы фактически собирали своими силами.
Самой внушительной статьей расходов стал декор — примерно 50 млн рублей. Зал буквально утопили в живых цветах, полностью украсили 40-метровую дорожку, а оформление одного стола обходилось примерно в 80 тысяч рублей.
Еще более 8 млн рублей ушло на ресторанную часть. Гостей угощали дорогим алкоголем, рыбой, мясом и разнообразными закусками. За дополнительный комфорт пришлось доплатить еще около 2 млн рублей — за VIP-обслуживание, при котором за каждой компанией был закреплен отдельный официант.
Фото и видео тоже решили делать по полной программе. На свадьбе работали пять фотографов, причем у каждого был собственный помощник. По данным Mash, съемка у одного специалиста стоила от 100 до 170 тысяч рублей.
На звездных артистов потратили еще более 20 млн рублей. Перед гостями выступили Navai, Анна Асти, Магамет Дзыбов и национальные исполнители.
Не забыли и о подарках для приглашенных: девушкам раздали наборы Dolce & Gabbana, а друзья преподнесли молодоженам собственный салют. Завершал пиршество многометровый торт в форме полукруга, щедро украшенный малиной. Организаторы, в свою очередь, получили еще 10% от общей суммы подготовки.
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