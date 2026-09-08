От долгов до исключения из ЕГРЮЛ: стало известно, что стало с «Лилиями Александра Васильева»
Налоговая закрыла бизнес Александра Васильева после многолетних проблем с ФНС
История компании «Лилии Александра Васильева» подошла к финалу. Налоговая исключила ООО из ЕГРЮЛ — причиной стало наличие в реестре недостоверных сведений. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Когда-то проект выглядел весьма масштабно и позиционировался как бизнес, направленный на поддержку отечественных ремесленных традиций. Бренд выпускал коллекционные изделия и сотрудничал с предприятиями народных художественных промыслов.
Сам Александр Васильев говорил, что российским мастерам необходима полноценная площадка для реализации продукции, а традиционные промыслы нужно развивать не только за счет сувениров, но и за счет практичных вещей.
«Торговля — двигатель прогресса. Да, необходимо субсидировать предприятия и учебные заведения. Но народные промыслы хиреют, еще и когда нет площадки для продажи изделий. Вот почему нужна сеть супермаркетов в России и за рубежом, где люди увидели бы все многообразие национального творчества. И это должны быть не сувениры — по их производству нас давно обогнал Китай. Нужны утилитарные вещи, но сделанные в традициях народных промыслов», — говорил Васильев.Проект существовал еще с 2011 года. Тогда была учреждена премия «Лилии Александра Васильева», которой отмечали знаковые исторические пространства. Позже название превратилось в полноценный бренд.
В 2016 году у компании появились совместные коллекции с Императорским фарфоровым заводом, а также ювелирные изделия. Сейчас же от былого ассортимента практически ничего не осталось: в разделе «Коллекции» на сайте пусто.
При этом финансовые проблемы у компании начались задолго до официального закрытия. В 2023 году ее задолженность перед налоговой превысила 1 млн рублей. В 2024-м появились новые долги — сначала примерно на 722 тысячи рублей, а затем еще на 534 тысячи. На этом фоне выручка бизнеса серьезно просела — с 26 млн рублей до 745 тысяч. В марте 2024 года ФНС приостановила операции по счетам компании.
Попытки рассчитаться с долгами все же предпринимались. В ноябре 2025 года Васильев погасил около 294 тысяч рублей. Однако счета компании к тому моменту по-прежнему оставались заблокированными, а в ЕГРЮЛ уже появилась отметка о недостоверности юридического адреса.