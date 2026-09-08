От долгов до исключения из ЕГРЮЛ: стало известно, что стало с «Лилиями Александра Васильева»

08 сентября 2026, 15:32

Налоговая закрыла бизнес Александра Васильева после многолетних проблем с ФНС

Александр Васильев (Фото: Instagram* / @alexandre_vassiliev)

История компании «Лилии Александра Васильева» подошла к финалу. Налоговая исключила ООО из ЕГРЮЛ — причиной стало наличие в реестре недостоверных сведений. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Когда-то проект выглядел весьма масштабно и позиционировался как бизнес, направленный на поддержку отечественных ремесленных традиций. Бренд выпускал коллекционные изделия и сотрудничал с предприятиями народных художественных промыслов.



Сам Александр Васильев говорил, что российским мастерам необходима полноценная площадка для реализации продукции, а традиционные промыслы нужно развивать не только за счет сувениров, но и за счет практичных вещей.





«Торговля — двигатель прогресса. Да, необходимо субсидировать предприятия и учебные заведения. Но народные промыслы хиреют, еще и когда нет площадки для продажи изделий. Вот почему нужна сеть супермаркетов в России и за рубежом, где люди увидели бы все многообразие национального творчества. И это должны быть не сувениры — по их производству нас давно обогнал Китай. Нужны утилитарные вещи, но сделанные в традициях народных промыслов», — говорил Васильев.