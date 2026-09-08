Знаменитую телеведущую приговорили к высшей мере наказания за 750 килограммов наркотиков
В Египте суд вынес смертный приговор телеведущей Саре Халифе и еще 11 обвиняемым по делу о наркоторговле. Об этом стало известно 6 сентября.
Как сообщает издание Al-Ahram, фигурантов признали виновными в создании преступной группы, занимавшейся приобретением сырья для производства наркотиков и их последующей реализацией. Дополнительно им инкриминировали незаконное хранение огнестрельного оружия.
В ходе следствия правоохранительные органы изъяли более 750 килограммов наркотических веществ и компонентов для их изготовления. Также обнаружили две квартиры, переоборудованные под нарколаборатории, и арсенал нелицензированного оружия с боеприпасами.
Согласно публикации, осужденные имеют право обжаловать вынесенный вердикт. Халифу, которая работала ведущей на нескольких телеканалах и пользовалась известностью в медийных кругах Египта, задержали в Каире в апреле 2025 года.
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