Знаменитую телеведущую приговорили к высшей мере наказания за 750 килограммов наркотиков

08 сентября 2026, 15:22

Al-Ahram: ведущую Сару Халифу приговорили к смертной казни в Египте за наркотики

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Египте суд вынес смертный приговор телеведущей Саре Халифе и еще 11 обвиняемым по делу о наркоторговле. Об этом стало известно 6 сентября.