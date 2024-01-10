На мусорку в московском дворе выбросили гроб

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Жители обычного московского двора обнаружили на своей мусорке выброшенный гроб, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, необычную находку обнаружили жители одного из домов в Центральном административном округе столицы.
Гроб без крышки с розовой драпировкой буднично оставили рядом с мусорным контейнером.
Местные жители не захотели долго смотреть на стоящий рядом с мусоркой гроб и вызвали сотрудников Жилищника.
Прибывшие на место происшествия сотрудник не пожелали забирать гроб вместе со всем остальным мусором и аккуратно положили его на пустое парковочное место. По словам местных жителей, гроб до сих пор лежит на своём месте.
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Гроб без крышки с розовой драпировкой буднично оставили рядом с мусорным контейнером.
Прибывшие на место происшествия сотрудник не пожелали забирать гроб вместе со всем остальным мусором и аккуратно положили его на пустое парковочное место. По словам местных жителей, гроб до сих пор лежит на своём месте.
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Евгения Парфентьева