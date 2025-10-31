Сварщик из «Мособлгаза» победил во всероссийском конкурсе профмастерства
Представитель филиала «Юг» АО «Мособлгаз» Андрей Нефедов стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший сварщик России-2025». Финал состоялся сегодня, 31 октября, в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба «Мособлгаза».
Нефедов победил в престижной номинации «Сварка нагретым инструментом» — технологии, которая широко применяется при монтаже современных полимерных трубопроводных систем. Всего в соревнованиях участвовали 174 специалиста со всей страны.
Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов поздравил Нефедова с победой, отметив, что она подтверждает высокий профессионализм сотрудников компании и успешную работу по подготовке квалифицированных кадров.
