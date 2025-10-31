Достижения.рф

Сварщик из «Мособлгаза» победил во всероссийском конкурсе профмастерства

оригинал Фото: пресс-служба «Мособлгаза»

Представитель филиала «Юг» АО «Мособлгаз» Андрей Нефедов стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший сварщик России-2025». Финал состоялся сегодня, 31 октября, в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба «Мособлгаза».



Нефедов победил в престижной номинации «Сварка нагретым инструментом» — технологии, которая широко применяется при монтаже современных полимерных трубопроводных систем. Всего в соревнованиях участвовали 174 специалиста со всей страны.

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов поздравил Нефедова с победой, отметив, что она подтверждает высокий профессионализм сотрудников компании и успешную работу по подготовке квалифицированных кадров.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0