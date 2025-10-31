Аграрии Подмосковья увеличили сбор овощей к Тыквенному Спасу

31 октября 2025, 16:46

оригинал Фото: istockphoto / Olgaorly

31 октября отмечается современный народный праздник — Тыквенный Спас. К этой дате аграрии Подмосковья подвели итоги сельскохозяйственного сезона.





В 2025 году валовый сбор овощей открытого грунта в регионе достиг 202,7 тысячи тонн — на 8,2 тысячи тонн больше, чем годом ранее, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



