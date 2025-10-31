Аграрии Подмосковья увеличили сбор овощей к Тыквенному Спасу
31 октября отмечается современный народный праздник — Тыквенный Спас. К этой дате аграрии Подмосковья подвели итоги сельскохозяйственного сезона.
В 2025 году валовый сбор овощей открытого грунта в регионе достиг 202,7 тысячи тонн — на 8,2 тысячи тонн больше, чем годом ранее, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Рост урожайности обеспечили меры господдержки и активное вовлечение земель в сельхозоборот. За два года в оборот введено 12 976 гектаров ранее неиспользуемых участков. Благодаря этому урожайность овощей открытого грунта увеличилась до 363,1 центнера с гектара против 309,0 в 2024 году. Такие результаты стали возможны благодаря внедрению современных агротехнологий.
Меры поддержки сельхозпроизводителей, действующие в регионе, доступны на портале «МОй АПК».
