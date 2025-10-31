В Лобне проведут «Кубок России» по киокушин каратэ
Во Дворце спорта «Лобня» 8 ноября проведут «Кубок России 2025» по киокушин каратэ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Киокушин – один из самых зрелищных и динамичных видов боевых искусств. Этот стиль каратэ основал японский мастер Масутацу Ояма в 1950-х годах. Он считается одним из самых сложных из-за необходимости интенсивной подготовки спортсменов. Сейчас его активно развивают в Подмосковье. Бой проводится в стойке с полным контактом без защитного снаряжения. Запрещены удары руками и локтями в голову и шею, а удары ногами разрешены», – пояснили в пресс-службе.
Поддержать спортсменов и стать свидетелями ярких поединков могут все желающие. Турнир стартует в 9.00 по адресу: улица Ленина, 65. Вход будет свободным.