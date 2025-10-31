На школе в Раменском появилась мемориальная доска в честь воина-афганца
Мемориальную доску, посвящённую участнику афганской войны Владимиру Ландыреву, открыли на здании Раменской школы №19. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В церемонии открытия приняли участие школьники, их учителя, семья героя, ветераны боевых действий и представители окружной ветеранской организации.
«В феврале прошлого года в нашей школе открыли парту Героя имени Владимира Ландырева, а сегодня мы открываем мемориальную доску, посвященную его памяти. Этим мы отдаём дань глубокого уважения всем, кто проявил отвагу и мужество при выполнении воинского долга», — сказала директор Раменской школы №19 Ирина Буданцева.Владимир Ландырев родился в 1961 году. В 1978 году он окончил школу №19 в Раменском. С 1985 году служил в Афганистане. Он был летчиком-оператором боевого вертолета Ми-24 и погиб при выполнении очередной боевой задачи.