23 ноября 2026, 14:46

Mirror: осветление стула и боль в животе могут указывать на рак поджелудочной

Фото: iStock/Christoph Burgstedt

Ранние симптомы рака поджелудочной железы нередко остаются незамеченными. Среди признаков, которые требуют внимания, медики назвали изменение цвета стула, потемнение мочи и болезненные ощущения в животе. Рекомендации специалистов Медицинского университета Южной Каролины приводит издание Mirror. Об этом сообщает Mirror.