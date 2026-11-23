Светлый стул и боль в животе назвали возможными признаками рака
Ранние симптомы рака поджелудочной железы нередко остаются незамеченными. Среди признаков, которые требуют внимания, медики назвали изменение цвета стула, потемнение мочи и болезненные ощущения в животе. Рекомендации специалистов Медицинского университета Южной Каролины приводит издание Mirror. Об этом сообщает Mirror.
Одним из симптомов заболевания может стать желтуха. При этом состоянии кожа и белки глаз приобретают желтоватый оттенок. Такое изменение связано с нарушением оттока желчи, если опухоль перекрывает желчные протоки.
На проблемы с желчевыделением могут указывать и другие изменения. Стул становится заметно светлее, а моча темнеет. Такие признаки требуют медицинской оценки, особенно если они возникают одновременно с ухудшением общего самочувствия.
Еще одним поводом для обращения к врачу специалисты считают боль в верхней или средней части живота. Иногда неприятные ощущения переходят в область спины. У человека могут появиться снижение аппетита, постоянная усталость и потеря веса без очевидной причины.
Медики подчеркнули, что перечисленные симптомы не подтверждают наличие онкологического заболевания. Подобные проявления встречаются при разных нарушениях работы организма. Точный диагноз можно установить только после обследования.
Рак поджелудочной железы часто выявляют на поздних этапах. В начале болезнь может не вызывать заметных изменений, поэтому люди откладывают визит к врачу. По приведенным экспертами данным, около четверти пациентов после постановки диагноза живут не меньше года, а пятилетний показатель выживаемости превышает 5%.
Вероятность развития заболевания увеличивается с возрастом. В числе факторов риска специалисты называют курение, регулярное употребление алкоголя, избыточный вес и недостаток физической активности.
Определенные риски связывают и с рационом. В частности, речь идет о большом количестве красного мяса, особенно если продукт часто жарят при высокой температуре или коптят. Консерванты на основе нитритов и нитратов в таких условиях могут участвовать в образовании соединений, способных повреждать ДНК клеток.
При появлении желтизны кожи, необычно светлого стула, темной мочи, боли в животе или резкого снижения веса не стоит заниматься самодиагностикой. В такой ситуации необходимо обратиться к врачу и пройти рекомендованные обследования.
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