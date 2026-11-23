23 ноября 2026, 13:36

Врач Ткачев: избыток кофе может вызвать приступ паники

Фото: iStock/iWichy

Если человек пытается заменить кофе сон и отдых, то этот напиток может привести к проблемам: кофеин временно ограничивает аденозин — вещество, отвечающее за накопление сонливости. Такое объяснение дал врач-невролог, сооснователь сети клиник Ткачева Александр Ткачев.





По его словам, которые передает телеканал RT, чувство бодрости не отменяет потребности в отдыхе. Специалист пояснил, что две чашки кофе не превратят четыре часа сна в восемь. Когда кофеина слишком много, прилив энергии сменяется неприятным возбуждением: возникает внутреннее напряжение, руки начинают дрожать, сердцебиение учащается, а расслабиться становится все труднее.



Доктор обратил внимание на то, что эффект от кофе держится до восьми часов. Из-за этого напиток мешает засыпать и поддерживает замкнутый круг. Помимо прочего, кофеин способен вызывать ощущения, напоминающие страх.

«Сердце колотится, руки дрожат, внутри все напряжено. Человек замечает это и пугается: «Со мной что-то происходит, вдруг это сердце?». Испуг усиливает симптомы, симптомы усиливают испуг», — объяснил Ткачев.