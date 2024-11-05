Светящийся объект над Суданом заставил Air France изменить маршруты

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Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе над Суданом, сообщает агентство «Франс Пресс».
Инцидент произошел 3 ноября, и авиакомпания в качестве меры предосторожности изменила маршруты, продлив время полета в Найроби, Антананариву, на Маврикий и Реюньон.
Air France заявила, что полеты в этом районе будут приостановлены до дальнейшего уведомления для обеспечения безопасности.
Напряженность в регионе Красного моря усилилась с 2023 года, в том числе из-за деятельности шиитского движения «Ансар Алла», которое поддерживает Палестину и атакует израильские суда.
В связи с ситуацией некоторые торговые компании также избегают Суэцкого канала.
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Air France заявила, что полеты в этом районе будут приостановлены до дальнейшего уведомления для обеспечения безопасности.
Напряженность в регионе Красного моря усилилась с 2023 года, в том числе из-за деятельности шиитского движения «Ансар Алла», которое поддерживает Палестину и атакует израильские суда.
В связи с ситуацией некоторые торговые компании также избегают Суэцкого канала.
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Сотрудников авиакомпании «Россия» обязали доносить на тех, кто не поддерживает СВО
Мария Моисеева