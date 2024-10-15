Стало известно, почему Иран прекратил полеты в Европу

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Иран прекратил полеты в Европу, поскольку против авиакомпании Iran Air ввел санкции Евросоюз. Об этом информирует агентство ILNA, ссылаясь на руководителя Ассоциации авиаперевозчиков Ирана Максуда Асади Самани.
«Единственной авиакомпанией в нашей стране, которая летала в Европу, была Iran Air, а с учетом новых санкций Евросоюза против Iran Air ни один иранский самолет после этого не будет летать в Европу», — сказал Самани.Он отметил, что на эти рейсы был большой спрос. Известно, что под ограничительные меры попали также Saha Airlines, принадлежащая армейским ВВС и частная Mahan Air. Кроме того, рестрикции коснулись транспортников, чиновников с их активами, бизнесменов и военных.
По утверждению Совета ЕС, ограничения связаны с якобы поставками дронов и ракет российской стороне и предполагаемой передачей ракет группировке хуситов.
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Никита Кротов