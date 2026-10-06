Организаторы незаконной миграции предстали перед российским судом

06 октября 2026, 15:22

Тульский суд рассмотрит дела против 24 организаторов нелегальной миграции

Фото: istockphoto/AMilkin

В Тульской области суд рассматривает уголовные дела в отношении 24 участников преступного сообщества, обвиняемых в организации незаконной миграции. Еще семерых фигурантов ранее уже осудили. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.