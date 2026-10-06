Организаторы незаконной миграции предстали перед российским судом
В Тульской области суд рассматривает уголовные дела в отношении 24 участников преступного сообщества, обвиняемых в организации незаконной миграции. Еще семерых фигурантов ранее уже осудили. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным ведомства, всего пресекли деятельность 31 местного жителя. В зависимости от роли им вменяется организация и участие в преступном сообществе, злоупотребление должностными полномочиями и организация незаконной миграции.
Следствие установило, что за деньги фигуранты помогали иностранным гражданам фиктивно устраиваться на работу, незаконно регистрироваться по месту жительства, а также получать доступ к программе содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Всего участники схемы оказали незаконные услуги более чем 800 иностранцам. Как выяснили следователи, десять из них впоследствии совершили на территории России тяжкие и особо тяжкие преступления.
В настоящее время имущество подсудимых на общую сумму 132 млн рублей арестовали. Кроме того, под арест попали десять квартир, в которых регистрировали иностранных граждан.
В мае 2024 года в Тульской области задержали бывшего заместителя начальника регионального УМВД. Тогда следствие сообщало о 20 участниках преступной группы, в числе которых были полицейские. Позднее взяли замначальника тульской полиции по оперативной работе и руководителя регионального управления по контролю за оборотом наркотиков. По версии следствия, фигуранты были причастными к незаконной выдаче российского гражданства как минимум 700 иностранцам.
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