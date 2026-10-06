Ребенку зажевало руку на эскалаторе в петербургском метро
Полуторагодовалый мальчик едва не лишился пальцев после поездки в петербургском метро — их удалось сохранить хирургам клиники Педиатрического университета. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
Инцидент произошел на станции «Бухарестская». Правая кисть малыша по неосторожности попала в работающий механизм эскалатора и застряла. Пострадавшего экстренно приняли в клинике Педиатрического университета.
Обследование выявило открытый перелом фаланги безымянного пальца и рваные раны среднего и безымянного пальцев правой кисти. Хирурги прооперировали ребенка, ушив рану. Сейчас юный пациент находится под наблюдением медиков и проходит необходимое лечение.
Ранее сообщалось, что в московском ТЦ маленький ребенок сорвался с эскалатора во время игры.
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