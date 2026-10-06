Надземный переход обрушился на российскую трассу после удара грузовика
В Татарстане частично обрушился надземный пешеходный переход после столкновения с грузовым автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
По данным ведомства, все произошло в 12:44 в селе Кощаково Пестречинского района. Грузовик врезался в несущую опору перехода над трассой Казань — Шемордан, в результате чего конструкция не выдержала удара и рухнула на проезжую часть.
Вскоре на место прибыли спасатели Казанского ПСО МЧС, пожарные, автоинспекторы и медики. Предварительно, пострадали два человека — водитель и пассажир автомобиля. Последний от госпитализации отказался.
Движение в районе происшествия временно ограничено, организован объезд. Водителей просят воздержаться от поездок по этому участку, выбирать альтернативные маршруты и следить за обновлениями о дорожной обстановке.
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