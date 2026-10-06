Надземный переход обрушился на российскую трассу после удара грузовика

06 октября 2026, 15:48

Два человека пострадали при обрушении надземного перехода в Татарстане

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Татарстане частично обрушился надземный пешеходный переход после столкновения с грузовым автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.