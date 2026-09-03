«Свидание за десятки тысяч»: Психолог предупредила мужчин о новой схеме развода

03 сентября 2026, 18:09

Психолог Королева назвала признаки консуматорш на сайтах знакомств

Фото: Istock/LuckyBusiness

Клинический психолог Юлия Королева дала совет, как не попасть на развод через сайт знакомств.





В беседе с NEWS.ru специалист сообщила, что консуматорша заманивает мужчин в бары с ценами, завышенными в 10–20 раз.

«Как распознать мошенническую схему? За профилем в анкете нет личности, никакой информации об учёбе, работе, увлечениях, характере. На фото дорогие вещи, а в переписке — повышенный интерес к вашим доходам, активные расспросы о жилье, машине, работе. Отношения развиваются стремительно, собеседница настаивает на встрече в конкретном заведении, а от встречи на нейтральной территории приходит отказ», — отметила психолог.