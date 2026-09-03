«Свидание за десятки тысяч»: Психолог предупредила мужчин о новой схеме развода
Психолог Королева назвала признаки консуматорш на сайтах знакомств
Клинический психолог Юлия Королева дала совет, как не попасть на развод через сайт знакомств.
В беседе с NEWS.ru специалист сообщила, что консуматорша заманивает мужчин в бары с ценами, завышенными в 10–20 раз.
«Как распознать мошенническую схему? За профилем в анкете нет личности, никакой информации об учёбе, работе, увлечениях, характере. На фото дорогие вещи, а в переписке — повышенный интерес к вашим доходам, активные расспросы о жилье, машине, работе. Отношения развиваются стремительно, собеседница настаивает на встрече в конкретном заведении, а от встречи на нейтральной территории приходит отказ», — отметила психолог.Королева подчеркнула, что в схеме задействованы охрана, администраторы и официанты. В баре консуматорша заказывает дорогие напитки без меню. Счёт — десятки тысяч, просят наличные или перевод. При отказе платить охрана угрожает и удерживает клиента. Эксперт призвала выбирать место для встречи самому. Отказ — повод насторожиться.