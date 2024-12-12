Хинштейн обещал применять «волшебный пендель», чтобы разрушения быстрее восстанавливали

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет применять «волшебный пендель» в отношении лиц, которые ответственны за восстановление жилья после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице во «Вконтакте».
«Конечно, нам надо перестраивать всю эту работу. Прилет, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху <…> «волшебный пендель» сделает свое дело. Если по-другому здесь не работает, значит будем работать так», — обратил внимание Александр Хинштейн.
Накануне хакеры атаковали прямую линию с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, у жителей региона не получалось дозвониться.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о введении обязательного ведения социальных сетей для всех местных чиновников. Такое решение направлено на улучшение коммуникации с жителями региона и оперативное реагирование на их вопросы и обращения.
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