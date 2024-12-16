Хинштейн посоветовал «надеть погоны» чиновникам, комментирующим работу ВС РФ

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)
Чиновникам, которые захотели почувствовать себя «военными стратегами», позволяя себе комментировать работу ВС РФ, следует «надеть погоны». С таким заявлением выступил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания регионального правительства.
Поводом для такого заявления стал доклад председателя правительства приграничного региона – председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова. Чиновник в прямом эфире назвал количество сбитых за неделю украинских беспилотников, а Хинштейн, в свою очередь, усомнился, что у него есть полномочия озвучивать эти данные.
По словам Хинштейна, недопустимо, когда представители органов гражданского управления начинают подменять военные и силовые структуры, выступая в роли военачальников, оценивая события и действия ВС РФ. Врио губернатора отметил, что такие сведения могут озвучивать исключительно уполномоченные лица.
Те, кто не согласен с этим, продолжил Хинштейн, могут прямо сейчас «надеть погоны» и идти работать в соответствующие структуры.
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По словам Хинштейна, недопустимо, когда представители органов гражданского управления начинают подменять военные и силовые структуры, выступая в роли военачальников, оценивая события и действия ВС РФ. Врио губернатора отметил, что такие сведения могут озвучивать исключительно уполномоченные лица.
Те, кто не согласен с этим, продолжил Хинштейн, могут прямо сейчас «надеть погоны» и идти работать в соответствующие структуры.
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Анастасия Чинкова