Хинштейн: Некоторые населённые пункты Курской области стёрты с лица земли

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Некоторые деревни и сёла в Курской области остались существовать только на картах. Они по сути частично или полностью стёрты с лица земли.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Соответствующее видеообращение опубликовано в его телеграм-канале. Врио главы Курской области признал, что восстановление разрушенных объектов и населённых пунктов на территории области потребует вложения значительных сил и средств, а некоторые из них по сути придётся отстраивать заново.
Украинские войска вторглись на территорию Курской области в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение вскоре было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет закончена разгромом противника и выдворением ВСУ за государственную границу.
Читайте также:
Путин обосновал решение назначить Хинштейна врио губернатора Курской области
Хинштейн посоветовал «надеть погоны» чиновникам, комментирующим работу ВС РФ
Хинштейн посчитал необходимым эвакуировать жителей освобождённых сёл под Курском
Александр Бойцов