Более 10 тысяч детей получили помощь в социальных центрах Московской области

Фото: Министерство социального развития Московской области
В Московской области более 30 комплексных центров социального обслуживания и семейных центров предоставляют ежедневную поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья и небольшими нарушениями развития, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Мы уделяем большое внимание развитию как медицинской, так и социальной реабилитация детей. Только с начала года в наших соц.центрах получили помощь более 10 тысяч детей — это и ранняя помощь новорожденным, а также реабилитация детей-инвалидов. Главное конечно — это наши кадры: реабилитологи, логопеды, педиатры. Они внедряют всё больше инновационных методов и способов реабилитации, что позволяет совершенствовать систему в целом и достигать лучших результатов в каждом конкретном случае», — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
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Дайана Хусинова