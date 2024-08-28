В Одинцове открылся медицинский центр для детей и взрослых «Мой мед»

Фото: 360.ru
Центр семейной медицины и реабилитации для пациентов всех возрастов «Мой мед» открылся в Одинцове, сообщает 360.ru.
«В нашей клинике может обслуживаться вся семья, начиная от младенцев до старшего возраста. У нас есть уникальные методики лечения и реабилитации», — отметила гендиректор и главный врач центра Мария Мигинеишвили.Одним из направлений клиники является реабилитация детей с ДЦП. Для них доступна, в том числе, гидромассажная ванна. А груднички в этой ванной могут научиться плавать. Кроме того, для развития малышей есть интерактивная стена.
Клиника принимает пациентов по очень широкому профилю: здесь есть неврологи, педиатры, стоматологи, косметологи и пр. При этом ряд медицинских услуг можно получить по полису ОМС.
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Лев Каштанов