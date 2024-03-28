Солнечногорская больница показала на выставке «Россия» оборудование для реабилитации

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Отделение реабилитации Солнечногорской больницы представило на стенде Подмосковья на международной выставке-форуме «Россия» реабилитационное оборудование. Медики также рассказали о современных подходах к оказанию реабилитационной помощи пациентам, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
«В нашем отделении проводится реабилитация пациентов после травм, заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, удаления опухолей и других патологий. На выставке мы рассказали о современных подходах в реабилитации и показали оборудование, которое используем в работе. Это подвесная реабилитационная система, многофункциональный физиотерапевтический аппарат и другая медицинская техника», – сообщила главврач Солнечногорской бойницы Лариса Борисова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Посетители выставки «Россия» могли задать вопросы врачам-реабилитологам, познакомиться с работой медоборудования.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
По данным Минздрава региона, отделение реабилитации открылось в Солнечногорской больнице в 2022 году. Оно рассчитано на 60 коек круглосуточного пребывания.
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Лора Луганская