В Лобне организовали штаб для координации городских служб

Фото: ГУСТ МО
Руководитель ГУСТ МО Светлана Аипова организовала штаб в Лобне для координации городских служб. об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Основной задачей оперативного штаба будет разработка точного плана работы по борьбе со снежными завалами в микрорайонах.
Кроме этого, в 17:00 пройдет встреча министра с жителями городского округа по волнующим их вопросам совместно с главой Лобни Игорем Демешко.
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«Работаем над устранением последствий непогоды. Для расчистки снега привлечены дополнительные специалисты и техника подрядных организаций. Просим жителей Лобни не парковать машины около контейнерных площадок, они будут мешать не только вывозу мусора, но и уборке прилегающих зон. К вечеру ожидается еще один сильный снегопад, готовим силы для его ликвидации», — отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева