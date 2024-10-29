Волонтёры МГЕР получили награды за помощь Донбассу

Фото: пресс-служба ЕР
«Единая Россия» наградила волонтёров за помощь военнослужащим и мирным жителям Донбасса. Церемония прошла в Серпухове и была приурочена ко Дню добровольца Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения политической партии.
Перед награждением его секретарь Игорь Брынцалов осмотрел выставку изделий, которые производят для фронта волонтёрские объединения. Это противотепловизионные одеяла, сухие супы, маскировочные сети, а также изделия, созданные с помощью технологии 3D-печати. Кроме того, спикер Мособлдумы осмотрел выставку фотографий и артефактов, которые привезли участники волонтёрских миссий.
Он отметил мужество и героизм подмосковной молодёжи, представители которой отправляются в зону СВО. В спецоперации уже приняли участие шесть активистов «Молодой Гвардии».
Как отметил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, молодогвардейцы Подмосковья – одно из самых эффективных региональных отделений МГЕР.
День добровольца Московской области был установлен в 2017 году. Подготовка законопроекта велась в том числе при поддержке «Молодой Гвардии Единой России».
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«Наша страна всегда проходила через сложные моменты, объединяясь и находя решения в трудных ситуациях. Мы всегда достигали побед. Сегодняшний исторический момент тоже привёл нас к консолидации общества и к поддержке наших воинов», – сказал Брынцалов, обращаясь со сцены к собравшимся.
Он отметил мужество и героизм подмосковной молодёжи, представители которой отправляются в зону СВО. В спецоперации уже приняли участие шесть активистов «Молодой Гвардии».
Как отметил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, молодогвардейцы Подмосковья – одно из самых эффективных региональных отделений МГЕР.
«В дни самых сложных и напряжённых моментов нашей работы, в том числе и в Мариуполе, Московская область всегда была рядом. Здесь собралась команда людей, на которых можно положиться, с которыми можно отправиться в разведку. Ребята подписывают контракты и активно работают волонтёрами, занимая одно из ведущих мест среди всех региональных отделений по количеству добровольцев», – сказал Демидов.Ещё до начала специальной военной операции подмосковные добровольцы помогали беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.
«174 человека из Московской области уже приняли участие в волонтёрских миссиях на новых территориях. У нас работают два направления. Одно связано с помощью в Мариуполе, где наш первый волонтёрский штаб был основан в 2022 году. Ребята помогали пострадавшим, выводили людей из подвалов. Сейчас они помогают пенсионным фондам и МФЦ, а также в восстановлении документов. Другое направление связано с Донецком и Луганском. Там работа более сложная. В основном туда отправляются те, кто обучался медицинским специальностям», – отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Диана Алумянц.В ходе мероприятия благодарственные письма и ценные подарки получили 44 активиста МГЕР.
День добровольца Московской области был установлен в 2017 году. Подготовка законопроекта велась в том числе при поддержке «Молодой Гвардии Единой России».
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Лора Луганская