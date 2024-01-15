Свыше 1300 единиц техники задействованы в уборке территорий Подмосковья

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий
Более 15 тысяч специалистов и свыше 1300 единиц техники задействованы сегодня в уборке территорий. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
На протяжении всех суток на территории Московской области ведутся работы про уборке снега коммунальными службами.
Стоит отметить, что всю неделю ожидается переменчивая погода с переходами через 0℃. Сотрудники ГУСТ МО будут проводить постоянный мониторинг и координацию сотрудников коммунальных служб и техники.
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«Сегодня в уборке задействовано 15 247 специалистов, которые в первую очередь отчищают основные пешеходные дорожки и тротуары, а также проводят противогололедную обработку. С утра на маршруты также вышли 721 единица метущей техники, чуть позже к ним подключились еще 661 машина — тракторы для обработки покрытий, самосвалы и погрузчики для вывоза снежных масс с территорий», — отметили в ведомстве.
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Мира Полтева