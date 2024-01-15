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В Московском регионе ожидается опасный ветер

15 января 2024, 14:47
Фото: istockphoto.com/nemar74

Фото: istockphoto.com/nemar74

В Московском регионе из-за сильного ветра со вторника объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
«Ветер. Период предупреждения – с 21:00 16 января до 21:00 17 января. Порывы до 15 м/с», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.

Также в регионе ожидается опасная гололедица.


А синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что на этой неделе над регионом будут находится два циклона, из-за которых будет наблюдаться умеренный и продолжительный снегопад.

«Один из них сейчас уже работает в Москве и области. Завтра его влияние сохранится, будет идти снег, умеренный, но продолжительный. За сутки выпадет от 4 до 6 см осадков. Температура будет повышаться в течение всего дня», —прокомментировал в беседе с RT Ильин.

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Вторая смена осталась всего в 15% российских школ
Кравцов: вторая смена осталась в 15% российских школ
15 января 2024, 14:41

Фото: сайт Кремля

Всего в 15% российских школ осталась вторая смена, при этом третья смена полностью ликвидирована. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в рамках рабочей встречи.
«Также хочу доложить, что программа строительства школ идет по плану. Это нам позволило ликвидировать третью смену. На сегодняшний день порядка 15 процентов – вторая смена», - рассказал Кравцов Путину.

Он также отметил, что во всех школах, в том числе в сельских, устанавливается новое оборудование.

Кравцов добавил, что всего создано 17 тысяч «Точек роста» и 360 «Кванториумов». Кроме того, он доложил выполнении поручения Путина об использовании данной инфраструктуры не только для старших классов, но и для начальной школы. Соответствующие методические рекомендации также направлены в российские регионы.

При этом министр подчеркнул, что качество образования в первую очередь зависит от учителя.

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#регионы
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Подмосковные борцы стали победителями международного турнира в Хорватии
15 января 2024, 14:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные борцы-классики стали победителями и призёрами международного турнира в Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международный рейтинговый турнир «Объединённого мира борьбы» – «Zagreb open» проходил с 10 по 14 января в хорватском городе Загреб.

«В турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг выступали сразу два представителя Подмосковья. Награду высшего достоинства завоевал Садык Лалаев, одолев в финале спортсмена из Молдавии, а на третью ступень пьедестала поднялся Анвар Аллахьяров, победив в схватке за третье место соперника из Украины. Отметим, что Анвар Аллахьяров уступил лишь единожды, в схватке с соотечественником Садыком Лалаевым», — сообщили в министерстве.

Стоит отметить, что оба подмосковных спортсмена, которые представляли «Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам» Московской области.

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Rzeczpospolita: Польша готова разместить на территории страны немецкие войска
15 января 2024, 14:38

Фото: istockphoto/andriano_cz

Польша согласна разместить немецкие военные части на своей территории. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна.
В беседе с изданием Rzeczpospolita он отметил, что когда боевые действия ведутся за восточной границей страны, то будет приветствоваться любая помощь.

«Если немцы и бундесвер сделают так, как они сделали в Литве, желая усилить восточный фланг НАТО, добро пожаловать!», — сказал заместитель главы МИД, произнеся приветствие по-немецки — herzlich willkommen.

Анджей Шейна также отметил, что Германия является важным экономическим партнёром для Польши. По мнению замминистра, это также должно находить своё отражение и в процессах политического и военного взаимодействия.

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В Аникеевке начали устанавливать опоры путепровода у железной дороги
15 января 2024, 14:27

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Устройство фундамента под опоры путепровода началось в Аникеевке городского округа Красногорск, работы ведутся со стороны Новорижского шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Фундамент устанавливают под опоры №№4 и 5, они будут находиться в непосредственной близости от ж/д путей. Параллельно монтируются опоры №№1-3 и подпорные стены», — говорится в сообщении.

Строительство путепровода идёт и со стороны Волоколамского шоссе: там монтируются балки пролёта между опорами №№8-12. Кроме того, ведётся прокладка ливневой канализации, а у железнодорожной станции обустраивают парковку.

Путепровод станет частью транспортной развязки общей протяжённостью 1,4 км, из которых длина путепровода составит 410 метров. Движение по новому путепроводу должно быть открыто в конце текущего года.

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#путепровод
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Более ста дольщиков подмосковного долгостроя ЖК «Благовест» получили ключи от квартир
15 января 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дольщики жилого комплекса «Благовест» в Сергиевом Посаде продолжают получать ключи от долгожданных квартир. Но сегодняшний день новоселье отметили уже 115 семей, оставшиеся вступят в свои права на недвижимость до начала весны, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.

«Выдача ключей продолжается. До конца февраля их получат все 208 семей», — уточняется в сообщении.


Возведение ЖК «Благовест» началось в 2012 году, однако в 2018 году работы остановились из-за финансовых проблем застройщика — компании «Стройинвест». В конце 2021 года недострой передали Фонду защиты прав долевого строительства Московской области, благодаря чему дом удалось построить. Сейчас новостройка введена в эксплуатацию и поставлена на кадастровый учёт.


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#недвижимость
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Кравцов пообещал Путину решить проблемы с нехваткой учителей
Кравцов: в РФ увеличилось число учителей русского языка, логопедов, дефектологов
15 января 2024, 14:22

Фото: сайт Кремля

В России увеличилось число учителей русского языка, а также логопедов и дефектологов. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в рамках рабочей встречи.
«У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое образование сегодня второе по популярности: в этом году в педагогические вузы Министерства просвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом», - рассказал Кравцов Путину.

Он также отметил, что в предыдущем году педагогическое образование было третьим по популярности, в текущем переместилось на второе.

Кравцов добавил, что по измененному законодательству, студенты четвертых курсов могут начинать работать в школах. На сегодняшний день порядка 50 тысяч студентов работают с детьми. По его словам, данная практика является хорошим решением. Кроме того, он подчеркнул, что появились доплаты за классное руководство.

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В Шатуре спасатели вынесли ребёнка из горящего дома
15 января 2024, 13:51

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двухэтажный жилой дом загорелся в деревне Великодворье городского округа Шатура, из охваченного огнём и дымом здания пожарные спасли шестилетнюю девочку, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Пожарных вызвали пожилые хозяева дома. Днём в воскресенье, 14 января, они услышали хлопок на втором этаже, а когда поднялись, увидели, что начался пожар. Потушить его самостоятельно они не смогли и вызвали пожарных. Прибывшей бригаде хозяева дома рассказали, что на втором этаже должна быть их шестилетняя внучка», — говорится в сообщении.

Пожарные с риском для жизни обыскали второй этаж, но ребёнка не нашли. Тогда они заменили кислородные баллоны в дыхательных аппаратах и начали обыскивать первый этаж. Там они и обнаружили девочку, которая самостоятельно спустилась со второго, но из-за дыма потеряла сознание. Спасатели вынесли ребёнка на свежий воздух и передали врачам.

Ребёнка госпитализировали в Шатурскую центральную районную больницу. Уже к вечеру состояние здоровья девочки стало удовлетворительным.

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Воробьёв: жильцам старых домов посёлка Южный предложат расселение
15 января 2024, 13:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в подольский микрорайон Климовск, который страдает от перебоев с отоплением. Проверку начали с посёлка Южный, где пришлось столкнуться с рядом сложностей во время запуска тепла.
«Дома там старые, большие мощности тянут с трудом. Поэтому мы решили предложить жителям расселение. Всего в посёлке 42 дома, девять – в хорошем состоянии, их трогать не будем. А вот 33 дома – аварийные, в них живет 861 человек. Собственникам предоставим сертификаты на покупку нового жилья в расчете 130 тыс рублей за квадратный метр», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Тем, у кого квартира в социальном найме, по словам губернатора, предложат её выкуп, покупку другой квартиры в устраивающем доме на вторичном рынке, строительство нового многоквартирного дома в Климовске для жителей расселяемых домов.

4 января из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, тепло отключили в 176 многоквартирных домах и на нескольких социальных объектах.

Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии.

Жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.

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#тепло
#теплоснабжение
#московская область
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Милонов призвал исключить проведение вазэктомии в России
15 января 2024, 13:48

Фото: istockphoto.com/wutwhanfoto

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой полностью исключить из перечня медицинских услуг мужскую стерилизацию (вазэктомию).
При этом, он отметил, что такую возможность стоит предусмотреть женщин только по медицинским показаниям, а вот гражданам без медпоказаний стерилизацию стоит запретить в целях улучшения демографической ситуации в стране.

«Прошу рассмотреть возможность изменения правил, регулирующих процедуру добровольной стерилизации граждан женского пола в части её допустимости исключительно по медицинским показаниям, угрожающим жизни. Что же касается мужской стерилизации, то прошу рассмотреть возможность её полного исключения из перечня медицинских услуг, оказываемых на территории России», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Ранее другой депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что заявления западных СМИ, в частности, издания Bild, о «секретном плане» нападения России на НАТО является мистификацией.

«Прямо про фантазии и мистификации теряющего подписчиков Bild в отношении русской военной угрозы. Тем более Крещение близко», — приводят argumenti.ru комментарий парламентария.

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