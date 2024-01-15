В Московском регионе ожидается опасный ветер

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«Ветер. Период предупреждения – с 21:00 16 января до 21:00 17 января. Порывы до 15 м/с», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.
Также в регионе ожидается опасная гололедица.
«Один из них сейчас уже работает в Москве и области. Завтра его влияние сохранится, будет идти снег, умеренный, но продолжительный. За сутки выпадет от 4 до 6 см осадков. Температура будет повышаться в течение всего дня», —прокомментировал в беседе с RT Ильин.
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