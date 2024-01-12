В Подмосковье выполнили порядка 13 тысяч задач по противогололедной обработке

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий
Более 13 тысяч задач по противогололедной обработке выполнено в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
С начала января из-за постоянной переменчивой погоды провели несколько этапов уборки и вывоза снега и противогололедной обработки, и-за чего сотрудникам ГУСТа приходиться оперативно менять планы по уборке территорий.
Кроме этого, сотрудники отметили, что для наилучшего и быстрого устранения надели и снега они используют чистую соль.
Читайте также:
После небольшого потепления в Подмосковье вновь придут сильные морозы
Свыше 11 тысяч км дорожной сети отчистили коммунальные службы Подмосковья за ночь
Синоптик Ильин предупредил о небольших снегопадах и гололедицах в Москве
«За один рабочий день коллеги выполнили 13 тысяч 421 задание по противогололедной обработке — это ручной и механизированный способы. Это 5 605 территорий за сутки. Расход ПГМ четко контролируется ГУСТ МО, регион достаточно большой и противогололедная обработка выполняется в тех округах, где она необходима», — отметили в ведомстве.
Читайте также:
После небольшого потепления в Подмосковье вновь придут сильные морозы
Свыше 11 тысяч км дорожной сети отчистили коммунальные службы Подмосковья за ночь
Синоптик Ильин предупредил о небольших снегопадах и гололедицах в Москве
Мира Полтева